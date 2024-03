Ecco i 7 talenti che si contenderanno il ’Ghirri’

Sette talenti della nuova scena fotografica italiana si contenderanno la vittoria del Premio Luigi Ghirri 2024 ed esporranno i propri lavori a palazzo dei Musei, durante la prossima edizione di ‘Fotografia Europea’ (26 aprile – 9 giugno), nella mostra ‘Contaminazioni’.

I sette giovani selezionati dell’undicesima open call di ‘Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri 2024’, rivolta a under 35, sono Claudia Amatruda (Foggia,1995), Benedetta Casagrande (Milano, 1993), Noemi Comi (Catanzaro, 1996), Massimiliano Corteselli (Tivoli,1994), Camilla Marrese (Bologna, 1998), Cinzia Romanin (Bruxelles, 1995) e Alessandro Truffa (Cuorgnè, Torino, 1996). Lo ha annunciato una giuria composta da Julia Bunnemann di Photoworks, a Brighton; Ilaria Campioli e Daniele De Luigi per Giovane Fotografia Italiana di Reggio; Krzysztof Candrowicz per Fotofestiwal a Lódz, Polonia e Lisanne van Happen per Fotodok a Utrecht. Il quesito posto dalla call era "Se il pianeta è un enorme e corale giardino dove ci si coltiva tutti a vicenda (E. Coccia), l’immagine contemporanea è in grado di mostrare nuove possibili relazioni tra gli uomini e il resto del vivente, che non si fondino su superiorità e dominio, ma esplorino la reciproca trasformazione?". Una chiamata sull’emergenza climatica, e come questa stia cambiando il pensiero, verso una messa in discussione del paradigma antropocentrico. In ‘Good Use Of My Bad Health’, Claudia Amatruda mette al centro il suo corpo e le sue trasformazioni per sfidare le categorie binarie uomo/donna, naturale/artificiale; in ‘All Things Laid Dormant’, Benedetta Casagrande utilizza l’ambiguità della fotografia per riflettere sui modi con cui entriamo in contatto con gli altri animali; Noemi Comi con ‘Proxidium’ compie un viaggio tra natura e scienza, trattando temi come inquinamento e ricerca del successo; gli incendi boschivi nel Mediterraneo e gli interessi economici che spesso ne sono alle base sono al centro del progetto di Massimiliano Corteselli ‘Contrapasso’; in ‘Field Notes for Climate Observers’, Camilla Marrese realizza una guida all’osservazione e alla previsione del clima in tempo di crisi, mentre Cinzia Romanin indaga nel progetto ‘Transcendence’ i diversi modi di essere resilienti, dagli alloggi alternativi alla conservazione della biodiversità. Infine, ‘Nioko Bokk’ di Alessandro Truffa consiste in una ricerca riguardante un piccolo ecovillaggio in Senegal, complesso e ramificato sistema di relazioni.

Domenica 28 aprile verrà assegnato il Premio Ghirri, del valore di 4mila euro. Il vincitore potrà poi esporre una versione più ampia del suo progetto in una personale alla Triennale Milano (inverno 2025).