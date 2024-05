Ecco i ‘civici’ di Massari. Spicca la ginecologa Valli. In rosa pure Sarti e Gualdi

Dopo la lista del Pd, il candidato sindaco Marco Massari presenta i ‘fedelissimi’ che scendono in campo nella lista civica.

Tra i 32 nomi – che sabato si faranno conoscere alla città con un evento alle 11,30 nella sede del comitato elettorale di via Toschi all’angolo con via San Carlo – spicca tra tutti quello di Francesca Valli, 70 anni, storica ginecologa e attivista per i diritti delle donne. Profili interessanti anche quelli di Romano Ferretti, 70 anni, presidente del circolo sociale Buco Magico nonché simbolo del calcio dilettantistico e Claudio Sarti, 71 anni, storico gestore e custode del PalaBigi. Non da meno la figura di Nicola Gualdi, 52enne avvocato e il profilo di Roberto Rabitti, ex manager di Ferrarini e marito dell’indimenticata Vanda Giampaoli (avvocatessa, già consigliera comunale di Forza Italia, morta nel 2017 a 56 anni).

Folta la rappresentanza di docenti: da Elisabetta Grisendi, 50 anni, professoressa di greco e latino al classico a Simonetta Gilioli, 59 anni, in cattedra di italiano e latino al liceo Moro e già presidente di Istoreco, fino a Marina Arrivabeni, 65enne insegnante in pensione, passando per Francesco Buccolo, 46 anni, docente di lettere e formatore interculturale; e ancora Lucia Castagnetti, 56 anni, insegnante di lettere alle superiori, Romeo Guarnieri, 72 anni, ex maestro e sindacalista Cgil per la scuola e Roberta Cetro, 35 anni, maestra con un passato da casco bianco in Perù come servizio civile. A sostegno del medico Massari non poteva mancare la quota dei professionisti sanitari: Giulia Marini, 36 anni, infettivologa dell’Ausl, Luca Coscelli, 30 anni, fisioterapista, Giacomo D’Incà, 31 anni, psicologo, Gabriele Soncini, 54 anni, autista soccorritore della pubblica assistenza e Carmen Casoni, 52 anni, assistente sanitaria dell’Ausl. Nella rosa troviamo anche Luca Soncini, 36 anni, manager al Polo Digitale e figlio di Ivan, ex presidente dell’allora colosso cooperativo Ccpl. E poi Rosario Martorana, 54 anni, operaio e delegato sindacale della Fiom. Giuliano Ruozzi, 70 anni, agricoltore e per una vita al Consorzio Agrario di Reggio. Marco Crotti, 55 anni, geologo e agricoltore biologico a Podere Giardino. Cinzia Ferioli, 68 anni, parrucchiera. Gino Farina, 78 anni, manager in pensione. Daniela Cattani, 46 anni, titolare del bar Relive in piazza della Vittoria. Solomon Duke Affare, 39 anni, vicepresidente dell’associazione ghanese. Eleonora Aldini, 56 anni, ingegnere in un’azienda metalmeccanica. Sofia Barbieri Poppi, 26 anni, aspirante insegnante di sostegno. Caterina Barigazzi, 30 anni, tecnico di ginnastica artistica, Refaei Hassanein, 22 anni, mediatore culturale. Alessia Remondini, 26 anni, storica dell’arte e curatrice di mostre. Eugenio Capitani, 32 anni, ricercatore di Unimore e Khadiatou Coly, 41 anni, interprete e mediatrice alla cooperativa Dimora D’Abramo.