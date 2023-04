Ecco i fondi del Pnrr in arrivo per servizi sanitari e assistenziali

Quanti sono i fondi del Pnrr in arrivo per servizi sanitari e assistenziali nella Bassa Reggiana? E quali sono gli interventi previsti? Se ne parla domani alle 18,30 in un incontro pubblico nella sala civica di via Goldoni, vicino al teatro di Guastalla, con autorità comunali e dirigenti dell’Azienda sanitaria locale. Vengono presentati ufficialmente lavori e interventi, gli stessi già annunciati nei mesi scorsi, che riguardano i servizi territoriali e ospedalieri del distretto di Guastalla.

Per l’acquisto di apparecchiature le cifre previste ammontano a quasi due milioni e 200mila euro per risonanza magnetica, Tac, diagnostica radiologica digitale, due mammografi e altre attrezzature che si aggiungono alle apparecchiature arrivate da donazioni di associazioni.

Mentre i lavori strutturali, per un importo totale di oltre 14 milioni e 600 mila euro, riguarderanno l’adeguamento antisismico per l’ospedale di Guastalla, la realizzazione della Casa di Comunità e ospedale di Comunità in parte dell’ex casa di riposo (foto) di largo Gramsci, fino alla creazione della sala operativa territoriale.