Ecco i più penalizzati: "Proprietari diffidenti verso famiglie e stranieri". E i separati arrancano

Affitti, ecco quali sono le categorie più penalizzate tra coloro che cercano una casa: persone separate, chi ha figli e chi ha un cognome straniero. Secondo quanto emerso dall’indagine condotta da Comune e Unimore, c’è diffidenza, da parte dei proprietari, verso l’origine dei richiedenti e verso chi ha dei bambini. Un bel problema, se si considera che il 60% delle persone alla ricerca di un alloggio ha almeno un figlio. Tra le ragioni principali per cui non si riesce a trovare un affitto, infatti, ci sono "i prezzi troppo elevati" e "la diffidenza dei proprietari verso chi ha usi e abitudini diverse dalle persone autoctone e la presenza di figli, soprattutto se si tratta di minori". Colpisce poi che, tra quanti sono urgentemente in cerca di una casa oggi, ben il 23 per cento lo fa a causa di una separazione: "Una condizione, questa, che impoverisce repentinamente e che quindi spesso non consente di trovare un alloggio adeguato alle proprie esigenze di vita", fa notare Matteo Rinaldini, docente di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione a Unimore. Allo studio, hanno risposto 172 cittadini che hanno dichiarato di essere alla ricerca di un alloggio: dal punto di vista socio-anagrafico, emergono differenze con il profilo dei proprietari di immobili, a cominciare dal dato generazionale: da una parte una città di giovani (chi cerca un affitto) dall’altra una città di persone con un’età avanzata (i proprietari). Oltre il 30% del campione è risultato composto da persone che sono già in affitto e che cercano un altro alloggio, a causa di problemi urgenti (scadenza contratto, sfratto imminente, migliori condizioni contrattuali). Tra le persone che cercano un alloggio, un quarto del campione intervistato vive con i genitori e intende intraprendere un percorso di autonomia. Un altro quarto, invece, cerca un alloggio in seguito ad esperienze di separazione. Il 41% di chi ha risposto al questionario è in cerca di un alloggio in affitto da più di un anno, mentre l’87% di chi cerca casa in affitto ha interesse per un contratto duraturo perché intende stabilirsi a Reggio. Il 60% è disponibile a spendere tra i 300 e i 500 euro al mese, spese condominiali comprese.

Chiara Gabrielli