Ecco i veri misteri reggiani

Il cacciatore di misteri arriva a Reggio. Dopo aver scritto cinque libri sui misteri nel parmense, Stefano Panizza (nella foto) ora ha dato alle stampe il volume "Misteri di Reggio nell’Emilia", una raccolta di “storie insolite e sconosciute”. Il libro, disponibile nella Libreria del Teatro, racconta di enigmatici UFO, di arcani castelli e di sfuggenti fantasmi. Il tutto, suddiviso per Comuni disposti in ordine alfabetico. L’autore si è spesso recato nei luoghi di cui scrive, per parlare con la gente e controllare di persona quanto racconta, ma anche per verificare ciò che la tradizione narra.