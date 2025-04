Ecco il cd di Tincani e Giuranno

Con la Pasqua ormai alle porte, i fedeli appassionati di musica cristiana potranno acquistare in versione cd l’album "2033 E volgeranno lo sguardo", un itinerario narrativo in musica che racconta, nei panni dei diversi testimoni, l’ultimo tratto della vita terrena di Gesù e le apparizioni del Risorto. Il disco è stato lanciato da Edoardo Tincani ed è composto da tredici canzoni scritte con l’amico musicista Stefano Giuranno. È un "concept album" di pop cantautorale, costruito sulla Passione, Morte e Risurrezione di Gesù: va dall’ultima sosta di Cristo a Betania prima di entrare a Gerusalemme fino alle testimonianze delle donne e dei discepoli sulle apparizioni del Risorto. Una curiosità: il vescovo Morandi, oltre a firmare la prefazione dell’opera, ha prestato la voce nel leggere i versi introduttivi di "E volgeranno lo sguardo". Il cd si può acquistare a 20 euro nella sede del settimanale La Libertà (via Vittorio Veneto 8/A) o tramite il sito internet del giornale.

Cesare Corbelli