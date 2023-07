Ecco il Circus Cabaret con fachiri, acrobati, clown e giocolieri

C’è il circo negli eventi proposti da Estate Popolare, a Reggio. Dalle 19 nella piazzetta di via Compagnoni 42 va in scena il Circus Cabaret, spettacolo multidisciplinare con numeri di circo di artisti professionisti – mangiafuoco, clown, equilibristi su bottiglie, giocolieri, lanciatori di coltelli, fachiri, acrobati – insieme ai giovani allievi. In scena Christel Dicembre, Andrea Menozzi, Rosita Lioy, Simone Vaccari, Elia Vignola, con gli aspiranti circensi dei laboratori del "Circo sotto Casa".