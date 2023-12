Ecco il concorso artistico per i giovani

Concorso artistico per i giovani nell’ambito delle iniziative del gemellaggio tra Castelnovo Monti e Kahla (Turingia-Germania): siglato il patto di gemellaggio. Il concorso, "L’integrazione europea attraverso l’arte - Kahla e Castelnovo ne’ Monti si raccontano", rientra nell’ambito del progetto "Kahla e Castelnovo Monti, i giovani protagonisti del legame che ci unisce", per il quale i due comuni hanno ricevuto il premio nella seconda edizione del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale Italia e Germania, consegnato in settembre dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e dal Presidente Federale della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Coinvolti: Istituto Comprensivo Bismantova, con 45 studenti e tre insegnanti delle terze medie, Comitato gemellaggi, Centro per le famiglie, Teatro Bismantova, Progetto Montagna Giovani e Labor.