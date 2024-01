Ecco il ’Coppa Italia Pack’: maglia più navetta. Già riempito il primo pullman di tifosi

Si avvicina la Final Eight di Coppa Italia, con l’Unahotels che ai quarti affronterà la Virtus Bologna, con la palla a due prevista per le 18 di giovedì 15 febbraio. La Pallacanestro Reggiana propone l’iniziativa ‘Coppa Italia Pack’. Acquistando la t-shirt celebrativa dell’evento, al costo di 25 euro, si avrà gratuitamente accesso al pullman navetta che farà andata e ritorno da Torino. In questi primi giorni il pubblico reggiano ha risposto positivamente all’iniziativa, andando già a completare il primo pullman. Il pacchetto si potrà prenotare allo ‘StoRE’ (martedì, venerdì e sabato) o al Bigi in occasione della gara contro Venezia, il 3. I pullman partiranno alle 13 dall’Ente Fiera (via Filangieri. I biglietti per le Final 8 vanno acquistati separatamente dal ‘Coppa Italia Pack’ e sono già in vendita sui circuiti della Legabasket.