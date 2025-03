Ecco il diario del carabiniere Ferrari prigioniero dopo l’8 settembre

La sala superiore del cinema Boiardo di Scandiano ieri pomeriggio ha ospitato la presentazione del libro ‘Odissea Balcanica’ che raccoglie il diario del carabiniere Livio Ferrari. Originario di Carpineti, aveva vissuto a Rondinara. Ferrari, nato nel 1921, si trovava in Grecia l’8 settembre 1943 durante l’annuncio dell’armistizio. Fatto prigioniero, morì di malattia pochi anni dopo il suo rientro a Reggio.

Ieri erano presenti anche i sindaci di Scandiano Matteo Nasciuti e di Viano Fabrizio Corti.

Il volume è una fedele trascrizione del taccuino originale di Livio Ferrari, prozio del vicepresidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Scandiano Fabio Ferrari. Documenta il suo vissuto durante gli eventi successivi all’armistizio in Grecia. Gli autori (Filippo Barbieri, Marco Capriglio e Giulio Verrecchia), membri dell’Associazione Studi Militari Emilia Romagna Aps, hanno curato l’edizione con l’intento di preservare intatto il lessico e la sintassi originali, restituendo così al lettore un’autentica testimonianza storica.

Il libro è arricchito da un inserto dedicato alle uniformi dei reali carabinieri durante la seconda guerra mondiale, offrendo un ulteriore spunto di approfondimento per gli appassionati di storia militare. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Arma dei carabinieri, Regione, Provincia e Comuni di Scandiano e Viano. E’ stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) di Scandiano e il Lions Club Scandiano grazie pure al contributo economico di Gs Brands di Pratissolo. Ha partecipato una ‘delegazione’ da Montecatini Terme, composta dai familiari del brigadiere Millo Danesi, compagno d’armi e poi di prigionia di Livio. Gli ospiti toscani, attraverso la sezione locale dell’Anc, hanno contattato gli autori del libro sui social poiché custodiscono una preziosa testimonianza: la lettera che Livio inviò ai genitori di Millo alla fine della guerra, informandoli con dolore della tragica scomparsa del brigadiere nel campo di prigionia. Per i curatori del diario l’evento ha rappresentato "un’importante occasione per onorare la memoria di chi, come Livio, ha vissuto in prima persona le drammatiche vicende del secondo conflitto mondiale contribuendo con la propria esperienza alla conservazione della memoria storica collettiva".

Matteo Barca