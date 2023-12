Ecco il dipinto di Maria Maddalena restaurato. Oggi pomeriggio la presentazione alla comunità

Grande evento oggi pomeriggio a Castelnovo Monti: nella chiesa della Resurrezione sarà presentato il dipinto restaurato di Santa Maria Maddalena, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’antico Oratorio di via I Maggio, nel centro storico. Si tratta di un edificio che ha un posto speciale nella comunità di Castelnovo, non soltanto quella religiosa. Grazie al comitato che si è costituito lo scorso anno, presieduto da Maria Luisa Muzzini, è partito un percorso che lo vede investito dalla parrocchia di Castelnovo per la ristrutturazione e riqualificazione di questa piccola chiesa che ha però una grande storia. Un percorso al quale partecipano anche l’amministrazione comunale di Castelnovo, il Lions Club di Castelnovo e altre realtà economiche e le associazioni locali. "Abbiamo voluto iniziare a piccoli passi, da quello che potevamo già realizzare nell’immediato – afferma il parroco don Giovanni Ruozi – e quindi abbiamo sostenuto il restauro dell’antico e pregevole dipinto, databile tra il XVI e XVII secolo, che era nell’oratorio e che si stava deteriorando. Rappresenta Santa Maria Maddalena che depone i suoi gioielli dopo la conversione, un momento molto emozionante e commovente. La devozione a Maddalena è storicamente molto forte in tutto l’Appennino, con luoghi di culto a lei dedicati ad esempio sul Monte Ventasso e sul Monte Valestra. Prima dell’oratorio di via I Maggio negli anni scorsi si sono presentate altre necessità, come i lavori alla Pieve e la realizzazione del Centro Don Bosco. Ora finalmente siamo pronti". Il dipinto nel percorso di restauro, curato dalla professionista Maura Favali, ha evidenziato di essere davvero di qualità artistica elevata, e sarà presentato al pubblico nel corso di un evento, tutti sono invitati. L’iniziativa volta a rivelare il volto di Maria Maddalena si svolgerà oggi alle 16 alla Chiesa della Resurrezione di Castelnovo, presenti i rappresentanti del Comune, del Lions Club di Castelnovo, la restauratrice Favali e Muzzini per il comitato. Alle 17.30 i vespri, alle 18 la messa. "Si è subito creato un forte interesse e sostegno – dice Muzzini – che testimonia il legame davvero profondo tra la comunità e l’oratorio. Il quadro restaurato, in attesa del ripristino dell’oratorio, resterà ospitato alla Chiesa della Resurrezione". Il vicesindaco Emanuele Ferrari: "Stiamo compiendo un ulteriore passo avanti importante verso il recupero dell’Oratorio. Dipinti come questa Maddalena non raccontano solo i protagonisti del Vangelo ma anche la profonda vicinanza della comunità a queste figure".

s. b.