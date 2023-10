Ecco il ’Gran Gala Punkettone’

Stasera alle 20,30 al teatro Valli arriva il Gran Gala Punkettone, con un tutto esaurito, così come per la replica di domani sera. In scena una produzione Festival Aperto e Fondazione I Teatri, con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, insieme ad Alba Solaro, Andrea Scanzi e la regia di Fabio Cherstich. Un evento che arriva in concomitanza con la mostra ’Felicitazioni! Cccp–Fedeli alla linea 1984-2024’, allestita ai Chiostri di San Pietro. L’esperienza Cccp–Fedeli alla linea terminò nel 1990. Ma come definire questo incontro? "La reunion di una band scomparsa? Il crogiolarsi nella nostalgia? Ostinazione? Un monumento funebre con annessa certificazione di morte?". Con Daria Bignardi (stasera) Alba Solaro (domani) insieme ad Andrea Scanzi, filmati rari o inediti, apparizioni.