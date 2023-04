Ecco il mercato coperto Fast food e poca Reggio "Ora basta lamentarsi Darà la scossa al centro"

di Daniele Petrone

"Lamentiamoci un po’ meno e crediamoci tutti quanti in questo progetto che darà la scossa al centro storico". Un taglio al nastro e alle polemiche. L’appello del sindaco Luca Vecchi difende l’operazione Mercato Coperto che ha inaugurato ieri mattina nella galleria di via Emilia San Pietro tra un fiume di gente incuriosita dalla novità. Diciassette attività, di cui dieci hanno aperto i battenti mentre le restanti lo faranno nei prossimi giorni. La formula si chiama “Eat&Meet“ (mangia e incontra). La maggior parte votati al cibo, dalla piadina al pokè, dal kebab ai tacos o alla pinsa fino a caffetteria, gelateria, pasticceria e l’OdStore (il più ampio di tutti...) che vende caramelle e leccornie di ogni tipo. Tra questi spuntano una palestra e una libreria.

Ma il tradizionale dov’è? L’unico è “Da Rinnna Bio Bottega“ che però è un temporary con un contratto di un mese, senza cucina a disposizione (solo ieri per l’ouverture, offerti assaggi di tortelli) e che può vendere solo surgelati. E poi, in un altro spazio, è stata allestita la mostra – anche questa a breve termine, per ora – del cappelletto con le rezdore a impastarli e piegarli. Insomma di reggiano per ora c’è poco. Sono proprio queste le critiche della vigilia mosse dai cittadini. C’è chi dice che assomigli più a un duty free aeroportuale o a una stazione da grande città. Se un turista volesse comprare prodotti tipici qui potrebbe farlo forse solo se avesse con sè... una borsa frigo. Lo dice anche Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: "Chi si aspettava le eccellenze reggiane, si troverà davanti un ‘food court’ modello centro commerciale europeo o americano".

A discolpa del Comune vi è un project financing della galleria a condizioni ’bloccate’ dai tempi di Coopsette e Tecton (che poi saltarono per aria) rilevate dalla Rei Consulting che ora gestisce gli spazi con la società portoghese Sonae Sierra. Insomma, l’Amministrazione non aveva potere decisionale, ma solo di intermediazione; d’altro canto, al grido di "business is business", i gestori devono rientrare dagli investimenti. Nel mondo degli operatori si vocifera che gli affitti siano troppo alti (sugli 8mila euro al mese) cosìcchè solo le catene o i franchising possano permetterselo.

Ma il primo cittadino – nonostante tenda la mano ("C’è chi avrebbe preferito altro, lo capisco. Ma il governo di una città è quotidianamente governo della complessità. E l’arte del possibile, in cui a volte si risolvono problemi, a volte no, a volte si realizzano dei sogni") – invita a guardare gli aspetti positivi. "Un fondo straniero che investe 6 milioni significa che la nostra città ha appeal ed è stata studiata. Sono stati generati cento nuovi posti di lavoro. Il rischio era di tenerci la galleria chiusa per tanto tempo. E di fronte alla crisi dei centri e del commercio di vicinato, noi scommettiamo sul rilancio di un luogo connesso alla rigenerazione urbana e sociale che stiamo attuando in via Roma".

L’assessora al commercio e al centro storico Mariafrancesca Sidoli volge lo sguardo al futuro. "Riconsegniamo uno spazio alla città dopo anni non banali e scontati, sarà un luogo protagonista non solo per la convivialità, ma anche funzionale ad una svolta per la zona di via Roma che è innegabile fosse in sofferenza. Ma vuole anche collegarsi al filone ambizioso di città universitaria. L’auspicio è che sia una calamita per un nuovo flusso in centro storico, con il giusto mix contemporaneo per superare il modello ormai vetusto di una galleria con negozi. I prezzi medi di Reggio tra i più alti d’Italia per giovani e ceto medio? Vero, perciò dobbiamo accompagnare questo percorso – anche col mercato coperto – verso una vocazione turistica e universitaria che ora non abbiamo. È una sfida sulla quale tutta la città deve lavorare".