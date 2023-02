Ecco il mondo di Aterballetto

’Prove in corso’ è la serie in quattro puntate – a cura di Nicolas Ballario, con la regia di Fabrizio Spucches - che racconta il mondo di Aterballetto. La seconda puntata, proiettata in Fonderia stasera alle 20,30, è una piccola antologia di frammenti danzati, parte dell’immenso universo artistico e umano dei coreografi Diego Tortelli e Philippe Kratz.

La serata è condotta da Nicolas Ballario, insieme ai danzatori di Aterballetto che mostrano alcune sequenze dalle coreografie.

A seguire il pubblico può intrattenersi con Ballario e i danzatori di Aterballetto. Ingresso 3 euro.

Info: www.aterballetto.it