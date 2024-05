Ecco il Movimento per Massari: "Abbiamo condiviso ogni punto". Stilettata all’ex grillina Soragni

Fiducia nella persona di Marco Massari e che la sua elezione a sindaco ("sono sicuro della vittoria al primo turno") possa rappresentare una discontinuità nel governo della città e nei rapporti con partecipate come Iren ("Gli stipendi gonfiati dei manager sono uno schiaffo a chi fatica ad arrivare a fine mese"). Il tutto maturato dopo approfondite discussioni che hanno portato ad una forte convergenza di valori su cui è stato costruito il programma. Così Roberto "Robi" Neulichedl, capolista del Movimento 5 Stelle alle amministrative cittadine, illustra la genesi dell’appoggio al candidato Pd che ha portato a Reggio alla scissione pentastellata, con il gruppo dell’avvocatessa Paola Soragni che ha deciso di correre in autonomia. Originario della trentina Cavalese, è arrivato nella Città del Tricolore negli anni ’80; ha lavorato come operaio metalmeccanico per andare in pensione da professore di Conservatorio. Nel M5s da 11 anni, Neulichedl è un’ecologista militante che - nonostante abiti nella frazione di San Rigo - ha deciso insieme alla moglie "dal 1990 di rinunciare all’uso dell’auto per privilegiare solo i mezzi pubblici e la bici". Ieri al centro sociale del Villaggio Stranieri, la presentazione della lista pentastallata, presente Massari stesso: 29 nomi, età media 52 anni, da Enrico Ferrari (classe 2001) all’86enne Anna Laura Carella ("Io 15 anni fa ho cucito le prime bandiere dei 5 Stelle reggiani"), dal consigliere uscente Gianni Bertucci all’attivista Lgbtq+ Gloria Canton, dal vivaista Paolo Sassi alla coordinatrice provinciale M5s Elena Mazzoni. "Devo ringraziare il Movimento - sottolinea Massari - Il percorso è stato ricco e complesso ma ha portato ad un buon risultato: un’alleanza molto larga concentrata sui contenuti per costruire la Reggio del futuro. Il M5s ha connotazioni per noi fondamentali: il tema della legalità che io sento tantissimo. Reggio continua ad essere in una situazione critica per le false fatturazioni e le infiltrazioni della ‘ndrangheta. Il secondo punto è la partecipazione: occorre essere più incisivi nel coinvolgimento di cittadini, associazioni, Terzo Settore nei processi decisionali e di coprogettazione. E poi la sostenibilità, su cui si impernia tutto il programma elettorale. C’è l’impegno di tutti a essere costruttivi e leali". Gli fa eco "Robi", e si capisce che tempi del "vaffa" sono lontani anni luce: "Grillo capiva l’importanza della politica e diceva cose sensate, lo faceva come un artista… Il nostro programma è pienamente condiviso con la lista Massari. Ambiente, scuola, viabilità, attenzione alle fasce più deboli della popolazione, necessità di uno sguardo lungo su problemi sempre più complessi. E una certa fantasia per trovare soluzioni". Con il dottore del Pd "abbiamo trovato grande affinità - afferma il capolista - C’è una Carta di valori del M5s, che fa riferimento ai principi della Costituzione, che si può quasi sovrapporre al Patto stipulato come coalizione". Rispetto al Movimento di Soragni, il commento è tranchant: "Lei si è declassata a 3 stelle con il suo simbolo, il che la dice lunga… Il M5s è quello che abbiamo alle spalle noi. Soragni ha fatto purtroppo una scelta personalistica, tant’è che non è riuscita a coalizzarsi con nessuno: è la dimostrazione che carezzava più un ‘ego’ che un ‘noi’. Noi abbiamo fatto la scelta di misurarci in maniera matura. La differenza sostanziale è questa: un metodo di lavoro basato non sulla contrapposizione ma sul cercare insieme le migliori soluzioni".