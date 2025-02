Ecco il murale contro le diversità

Domattina alle 11,15 si inaugura il Murale dell’Inclusione realizzato dagli studenti delle terze classi delle medie dell’istituto Ferrante Gonzaga di Guastalla nell’ambito del progetto "Inarrest-Abili" proposto dall’insegnante Elisa Lauria e condotto dalla prof. Lara Anteghini con Reema Braghiroli. Si trova nel sottopasso ciclopedonale che collega la zona guastallese di via Castagnoli col quartiere residenziale di Pieve.

Un modo per "celebrare il valore delle diversità e delle differenze con la street art". Ma si spera anche nella riqualificazione di tutto il sottopasso, con le sue pareti ormai da tempo quasi totalmente ricoperte da scarabocchi, scritte e disegni volgari, che con inclusione, rispetto e decoro non hanno nulla a che fare. Inoltre, non mancano segnalazioni per presenze di sbandati e consumatori di droga.