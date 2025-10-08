L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
ReggioEmilia
CronacaEcco il nuovo asilo Carmen Zanti. Una struttura più ampia e verde
8 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Ecco il nuovo asilo Carmen Zanti. Una struttura più ampia e verde

Costata un milione di euro, la struttura potrà ospitare 50 bambini tra 0 e i 6 anni "Una risposta per le famiglie". .

Il taglio del nastro con il sindaco Carlo Fiumicino, le maestre e le famiglie

Per approfondire:

Festa a Brescello, lo scorso fine settimana, per l’inaugurazione della nuova scuola d’infanzia Carmen Zanti, struttura capace di ospitare oltre cinquanta bambini da 0 a 6 anni di età, dando ulteriore risposta alle famiglie del paese, oltre che dei centri limitrofi, gestita dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana, che coinvolge tutte le scuole d’infanzia degli otto Comuni del distretto. La nuova struttura, di 800 metri quadrati, mette a disposizione un luogo sicuro e con un’ampia area verde, che ha avuto un costo di oltre un milione di euro, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e da fondi comunali. Il sindaco Carlo Fiumicino ha espresso soddisfazione per questo progetto e ha voluto sottolineare il valore della figura di Carmen Zanti, alla quale è intitolata la scuola.

Nel suo intervento, il sindaco ha poi ripercorso i punti salienti della progettazione della scuola, passando in rassegna e ringraziando chi ha lavorato alla realizzazione dell’edificio, partendo dal personale dell’ufficio tecnico comunale, le aziende e le maestranze che hanno operato nel cantiere, fino al personale docente e non docente. Un ringraziamento pure ai comitati genitori e ai volontari che hanno collaborato al trasloco della nuova scuola, definita come "investimento sulla conoscenza, sulla socialità e sul benessere dei bambini".

a.le.

