Ecco il nuovo Consiglio comunale. La giunta Palù? Già pronta

di Francesca Chilloni

Il successo elettorale della lista "San Polo Progetto comune" nelle elezioni amministrative ha portato Franco Palù ad essere confermato sindaco e, di conseguenza, membro della giunta dell’Unione Val d’Enza, composta dai primi cittadini degli otto Comuni aderenti. Con il rinnovo del consiglio comunale sampolese verranno nuovamente nominati anche i rappresentanti locali nel Consiglio dell’Unione. Nell’attesa della nomina dei due nuovi consiglieri, i sindaci ringraziano gli uscenti Carlo Bronzoni (opposizione) e Jessica Leto (maggioranza) per il contributo portato in questi anni. Entrano in consiglio 8 esponenti di "Progetto comune": Carlotta Grasselli, Mohamed Al Fatimi, Giuseppe Ragni, Emanuele Di Fazio, Nabhil Zarid, Giovanna Ghidoni, Daniele Boschi e Vera Casamatti. "Alleanza per San Polo" (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista civica Cambiamo) porta sui banchi dell’opposizione il candidato sindaco Pietro Azzolini insieme a Paolo Rocchi, Dino Cagnoli e Francesco Benelli. Quest’ultimo ha raccolto le stesse preferenze di Gentjan Kurti, ma entra in virtù della sua posizione nella lista. Già nota da prima del voto la nuova giunta: Elisa Cavatorti, Gian Luca Boni, Chiara Carbognani e - new entry - Matteo Cilloni. A Palù vanno "le congratulazioni e la conferma di stima" da parte dei colleghi sindaci. Il presidente dell’Unione Luca Ronzoni (Gattatico) parla di Palù come "un amministratore che, come ha dimostrato anche in Unione, sa coniugare competenza, intelligenza e sensibilità politica. San Polo avrà ancora una guida al passo con le sfide che lo attendono nei prossimi anni, e la giunta dell’Unione un ottimo collaboratore, in questa fase di consolidamento e di crescita dell’ente. Complimenti a Franco per l’attività fin qui svolta e un augurio di buon lavoro. Siamo anche lieti della nomina a vice sindaco di Elisa Cavatorti: già presente nella legislatura precedente, ha dato conferma di grande entusiasmo e sensibilità ai temi che interessano tutto il distretto e il sistema Unione".