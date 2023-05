Ecco il nuovo piano urbanistico "Vogliamo una svolta ecologica"

di Tommaso Vezzani

"Neutralità carbonica, beni comuni e attrattività": questi gli scopi del ’Pug’, piano urbanistico generale’ approvato lunedì dal Consiglio comunale.

IL PERCORSO

"L’iter per realizzarlo è lunghissimo, pochi Comuni ci riescono: iniziato nel 2019 – racconta il vicesindaco e assessore alla rigenerazione urbana Alex Pratissoli –, ad ottobre 2021 è stato presentato al Consiglio e in pochi mesi sono arrivate oltre 100 osservazioni. Una volta risolte, nel maggio 2022 è stato adottato, mentre proseguivano i confronti con gli enti territoriali". Il sindaco Luca Vecchi dà idea della portata storica dell’evento: "Dal Dopoguerra non abbiamo avuto tanti piani urbanistici. L’ultimo era stato approvato nel 2010, quello prima ancora nel 2001. Si definisce il futuro della città, oltre il 2030".

SOSTENIBILITÀ

Vecchi lo dice testualmente: "È una svolta ecologica". Il Comune ambisce a ridurre del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica nei 20 anni successivi. Pratissoli è esplicito: "Bisogna spezzare il binomio tra crescita e consumo. È nel territorio già urbanizzato che la città programma il suo sviluppo, fuori non si costruisce più". Per ridurre il consumo di suolo, sono state cancellate tutte le previsioni di espansione extraurbane degli ultimi 30 anni: 3.800 alloggi e 5,5 milioni di metri quadrati edificabili. In sede di approvazione il Comune ha proposto un’ulteriore cancellazione di 10mila metri quadrati, 100 alloggi che invece torneranno verde pubblico o agricolo. Sempre in quel momento si è deciso di vincolare i varchi paesaggistici sulla via Emilia, per preservare il suolo non edificato e favorire demolizione e ricostruzione, magari arretrando un po’ gli edifici rispetto alla strada per una maggiore sicurezza. "Non vuol dire che a Reggio non si possa più costruire, anzi: negli ultimi due anni la media è di 4mila interventi edilizi, il doppio dei precedenti" dice Pratissoli. "Nel 2023 bisogna però riqualificare o ampliare ciò che esiste già".

"CITTÀ PIÙ SOLARE

D’ITALIA"

"Reggio ha 30 megawatt – prosegue l’assessore – di impianti solari, ottava in Italia per potenza ogni mille abitanti. L’obiettivo però è il primato: il Pug prevede altri 200MW entro il 2030, di cui metà nelle aree industriali alzando le norme regionali. Se in Emilia-Romagna per un capannone di 2.500 metri quadrati sono chiesti 50kW di fotovoltaico, a Reggio ne serviranno più del doppio, 110kW".

AGRICOLTURA

E MOBILITÀ

L’amministrazione fissa altri scopi: raddoppiare la superficie agricola biologica e incentivare sistemi di produzione alimentare più rispettosi dell’ambiente. Si prevede inoltre di sostenere gli spostamenti a basso impatto completando la rete infrastrutturale urbana con 30 chilometri di superciclabili

EMERGENZA ABITATIVA

Il piano programma l’incremento di alloggi convenzionati soprattutto in locazione: entro il 2030 si vogliono riqualificare e realizzare in partenariato 400 alloggi Erp e 500 Ers di cui almeno 100 da destinare a studentati ("Nell’area delle ex-Reggiane" precisa il sindaco).

BENI COMUNI

Vige il concetto della ’Città dei 15 minuti’: si vogliono avvicinare ai cittadini servizi e attività essenziali, facili da raggiungere. Si prevede di "progettare e riqualificare i luoghi che promuovono la salute pubblica, la coesione sociale e la qualità della vita nei quartieri attraverso il Piano di Comunità. Le priorità sono: nuove case della comunità, spazi sportivi adeguati e capillari, luoghi di aggregazione più sicuri, accessibili e inclusivi".

ATTRATTIVITÀ

La terza sfida partirà dalla riqualificazione e valorizzazione dei grandi poli produttivi e di sviluppo, investendo su spazi pubblico, sicurezza e accessibilità con semplificazioni per gli interventi privati di ampliamento o nuovo insediamento. Pratissoli aggiunge: "Il contributo di costruzione sarà ridotto del 50% per chi ristruttura, al fine di promuovere gli interventi di riqualificazione che riducano i fabbisogni energetici ed i costi di gestione a carico di famiglie e imprese".

ISTRUZIONI PER L’USO

"Sul sito del Comune c’è un documento per chi volesse capire cosa può fare in futuro delle sue proprietà" spiega Pratissoli. "La linea è tracciata, il Comune c’è. Speriamo che il governo risponda con il Pnrr e altri finanziamenti". Vecchi chiude: "È uno dei fatti politici più importanti degli ultimi anni: dieci anni fa c’era la crisi e le Reggiane e lo stadio erano messi come sappiamo, oggi abbiamo un sistema economico omaggiato dal presidente della Repubblica, la Mediopadana, il Core, l’Rcf Arena e Unimore che raddoppia studenti e sedi. Questo piano dice alle imprese che sostenibilità e crescita culturale sono sfide di tutti".