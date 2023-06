Ecco il nuovo questore Sarà Giuseppe Maggese

Si chiama Giuseppe Maggese e arriva da Belluno il nuovo questore di Reggio che sostituirà il partente Giuseppe Ferrari appena promosso dirigente generale. Maggese, 61 anni, è nato a San Pietro in Casale (Bologna) è stato assegnato alla nostra città nella girandola di nomine del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli Interni.

Dirigente superiore , proveniente dal compartimento di polizia stradale di Trieste, si era insediato nell’ottobre 2021 a Belluno. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Bologna. Entrato in Polizia di Stato il 25 ottobre 1989, è stato assegnato al Compartimento di Polizia Ferroviaria di Bologna, dove è stato anche docente di materie giuridico-professionali al Centro di Addestramento di Polizia Ferroviaria. Nel 2004 è stato responsabile del contingente della Polizia di Stato in Bosnia-Erzegovina, dove ha preso parte alla missione di peace-keeping Eupm – European Police Mission. Con l’incarico di responsabile dell’unità di controllo interno della missione, presso il quartiere generale in Sarajevo, ha svolto anche l’attività di consulenza per la neocostituita Polizia bosniaca, occupandosi della redazione del nuovo codice di disciplina del corpo. Nel gennaio del 2009 ha preso servizio alla Questura di Bolzano con l’incarico di dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione e successivamente come dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine. Nel gennaio 2011 è stato trasferito alla Questura di Modena dove ha assunto nuovamente l’incarico di dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine. Il 1° ottobre 2013 è stato promosso alle funzioni di vicario del questore di Imperia nell’emergenza dei migranti a Ventimiglia, zona di confine italo-francese. Per tale servizio il dottor Maggese ha ricevuto l’Encomio Solenne dal Capo della Polizia. Dal 2018 è stato vice questore vicario della Questura di Verona e nel 2021 ha comandato il Compartimento della Polizia stradale di Trieste