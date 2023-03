Ecco il ’piano-asfalti’ 2023 "Interventi da 7,5 milioni"

"Un piano di questa portata non si vedeva da tanti anni". Così Luca Vecchi ha presentato il piano di manutenzione straordinaria da 7,5 milioni per riasfaltare le strade reggiane. "In tutto saranno sanati 35 km, 4 in centro, per una divisione equa fra urbano e forese. 6,5 milioni si useranno per le strade, uno per marciapiedi e ciclabili".

Nicola Tria, assesspre ai lavori pubblici, ha spiegato l’investimento: "L’opera risponde a un’esigenza oggettiva di sicurezza e non potrà fermarsi a queste opere soltanto". Ci saranno anche tutta la manutenzione ordinaria e i rifacimenti di Iren e Il Comune continuerà ad ascoltare le segnalazioni dei cittadini, per capire se ci sono opere più urgenti degli interventi programmati. Ove necessario, il Comune non esclude nemmeno di ampliare il piano, i cui lavori stanno iniziando e proseguiranno fino alla primavera 2024 sfruttando la bella stagione e le notti più calde per intralciare il meno possibile la viabilità. "Le segnalazioni erano davvero tante - ha detto Ursula Montanari, dirigente del servizio ’Cura della città’ - e adesso finalmente abbiamo accordi e coperture per intervenire. In progetto c’è anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, in primis strisce, stop e precedenze ma anche dossi e soste".

I fondi sono comunali, il Pnrr non riguarda l’iniziativa. Saranno interessate le strade di maggior traffico, con cantieri notturni che inizieranno appena le temperature saranno utili: tra loro via dell’Aeronautica, via Martiri della Bettola, via Cisalpina e la Circonvallazione (onda rossa e corsia destra dell’onda verde). Si interverrà anche di giorno in zone meno trafficate, come il piazzale ex Caam, la zona tra viale Monte Grappa e piazza Fontanesi, le vie Bandiera, Manara, Tassoni e tante altre, non tutte oggi note. Oltre ai 4km del centro, nell’area nord-ovest i lavori copriranno 5km, in quella nord-est 6,4, 11,7 a sud-ovest e 6,85 a sud-est. Saranno consistenti gli interventi nelle vie Fratelli Manfredi e Agosti, a causa della forte compromissione anche in profondità di assetti e coperture stradali; dopo i recenti lavori per la ’Passeggiata Settecentesca’ sarà sistemata anche piazza Diaz, cioè porta Castello, e il tratto di viale Umberto I verso di essa. Tra le ciclabili sanate, quelle della Circonvallazione, di via Fratelli Cervi, Martiri di Cervarolo, Gorizia, Adua, Canalina e del percorso canale di Secchia.

Il Pnrr ha invece fornito 375mila euro per il manto stradale dei ponti ‘Le vele’ di Calatrava, già aiutati con 100mila euro per la sostituzione dei giunti del ponte nord. Quei tratti saranno riqualificati con un conglomerato di asfalto innovativo, durevole ma anche conforme alle normative ambientali e di riciclo Ue.

Tommaso Vezzani