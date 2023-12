Ecco ’Il più buono del paese’ il racconto di Saverio Bargagna

Da un’idea di Andata&Ritorno edizioni, prosegue la scaletta di “Un libro, un vino, un sogno” la serie di appuntamenti che vuole riunire amanti dei libri, delle storie e del buon vino. L’inverno che bussa alla porta ci porta due incontri a dicembre: domenica alla Spumanteria dell’isolato San Rocco alle 11,30, tocca a ’Il più buono del paese’ un racconto di Saverio Bargagna (foto), che ci propone una storia ambientata in un piccolo abitato della Toscana, dove un milionario milanese oriundo del sito stabilisce un premio esorbitante per chi verrà eletto a questa carica onorifica. E così tra invidie, gelosie, amori e solidarietà, si sviluppa la trama che l’autore, giornalista de La Nazione di Pisa, ambienta in un luogo immaginario, Pontarno, di una terra invece, nella realtà recente, pesantemente martoriata. In pratica un viaggio nelle debolezze dell’animo umano che trasforma tutti i residenti in competitori pronti a tutto pur di essere i più buoni. L’intricata vicenda verrà raccontata dall’autore presente all’appuntamento. Prima delle feste, domenica 17, sempre alle 11,30, tocca a ’Ricette d’arte culinaria’, di David Panciroli. Una raccolta storica di ricette reggiane (e non solo) fra primi piatti, secondi, contorni e altre leccornie prelibate che Antonio Re, ci ha lasciato riportandole in un suo manoscritto autografo vergato tra la fine del Settecento e l’inizio del secolo successivo e oggi conservato presso la nostra biblioteca Antonio Panizzi.