Ecco il ’Progetto’ di Ronzoni e ’Uniti per cambiare’ di Finucci

La sala polivalente di Praticello ha ospitato prima lunedì, poi martedì, i due eventi di presentazione delle liste che si affrontano nella campagna elettorale per le amministrative dell’8-9 giugno. Lunedì è stata la volta di "Progetto Gattatico" (Pd), che sostiene il ricandidato sindaco Luca Ronzoni (foto in alto). Nel corso della serata sono stati illustrati i risultati cinque anni di amministrazione e "i progetti per un futuro da scrivere insieme, per una comunità aperta, inclusiva e dinamica". Nella lista accanto ad alcune riconferme - gli assessori Daniele Paterlini e Matteo Gandolfi, i consiglieri comunali Giulia Gatti e Gianmarco Marani - sono presenti diverse novità "tutte con un forte profilo personale e importanti esperienze da mettere al servizio della comunità". Le new entry sono il dottor Fabio Punghellini, 73 anni; Giorgia Lolli, 43 anni, commessa e volontaria; Marinella Calderone, 45 anni, maestra di musica; Gianmarco Marani, 31 anni, ingegnere civile; l’architetto Maddalena Fortelli, 46 anni; Laura Suarez, 60 anni, educatrice; Franco Drigani, 67 anni, laureato in Scienze giuridiche; Arianna Munari, 22 anni, laureata in Economia aziendale; Michele Cavalca, 29 anni, ingegnere informatico, e Mattia Manzotti, 29 anni segretario Assoposa.

Gremita anche la serata di presentazione dei componenti della lista civica "Uniti per cambiare". Il candidato sindaco Daniele Finucci (foto) ha esposto il programma, frutto anche dei contributi forniti dai cittadini nelle cinque serate di ascolto di aprile. I candidati consiglieri sono mix di esperienza e novità, che rappresentano tutte le anime della comunità di Gattatico, dall’associativismo allo sport, dal volontariato all’imprenditoria, con particolare attenzione al sociale. Sono Gianni Maiola, per due legislazioni sindaco di Gattatico; Maria Rosaria Barrella, 46 anni, assistente del Ministero di Giustizia e volontaria; Sandra Bassi, 65 anni, ex fisioterapista Ausl; Beatrice Bosco, 23 anni, infermiera; Federica Costi, 53 anni, ex vicesindaco e commessa; Paolo Delsante, 63 anni, consulente informatico; Luca Esposito, 39 anni, manager cooperativo; Katia Fomentelli, 71 anni, già medico di famiglia e oggi libera professionista; Enrico Grassi, 70 anni, figura di riferimento del volontariato locale; l’avvocato Erika Mordacci, 30 anni; Silvia Pellacini, 46 anni, educatrice, attiva nel volontariato sociale; Augusto Reggiani, 59 anni, imprenditore agricolo; Paolo Savina, 50 anni, manager per sicurezza e ambiente.

Francesca Chilloni