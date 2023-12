Ecco il progetto Giovani: lanciata la raccolta fondi sul web

Il Progetto Giovani, promosso dal Comune di Luzzara, è stato creato nei mesi scorsi con l’obiettivo di dare occasioni di confronto e ascolto coi ragazzi del luogo affrontando temi su futuro del paese, cultura, organizzazione di eventi, gestione spazi pubblici. Dopo un incontro in teatro e uno al centro polivalente e l’organizzazione della Luccio Nait – la serata giovani della Fiera – è stato lanciato un crowdfunding sulla piattaforma www.ideaginger.it, grazie al sostegno di Emil Banca Credito Cooperativo. Lo scopo è di raccogliere fondi per organizzare nuovi incontri-workshop per la fascia di età 16-30 anni, tra cui un tavolo di confronto tra giovani e imprese del territorio. "Abbiamo bisogno dei giovani e delle loro idee per costruire la Luzzara del futuro – commenta il sindaco Elisabetta Sottili (nella foto) – e vogliamo intercettarne i bisogni, oltre a offrire loro nuove occasioni di aggregazione. Bastano cinque euro per contribuire al crowdfunding – che sarà attivo fino al 23 dicembre – pensando anche a delle piccole ricompense per i sostenitori". Informazioni su www.comune.luzzara.re.it.