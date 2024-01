"Ecco il risultato di 100 colloqui"

Il Pd di Novellara prosegue l’iter verso le elezioni amministrative del giugno prossimo. Domani alle 21 al circolo ricreativo locale, il Pd novellarese si riunisce con l’assemblea di iscritti e simpatizzanti per comunicare il risultato degli oltre cento colloqui che hanno avuto luogo da luglio 2023 e che proseguiranno pure nelle prossime settimane. Le consultazioni hanno l’obiettivo di creare un percorso condiviso con privati e rappresentanti di enti e associazioni, affondando svariati temi come lo sport, la scuola, la sanità, la viabilità, il commercio, l’associazionismo, la sicurezza, il verde e altro ancora. Il Pd locale ritiene importante "divulgare i pareri raccolti in una serata dedicata iniziando quindi a dare forma a un programma elettorale rappresentativo e iniziando ad identificare anche chi dovrà attuarlo".