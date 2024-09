Ecco il Verdi visto da Iembo

L’edizione 2024 del Festival Verdiano (dal 21 settembre al 21 ottobre a Parma) vede tra gli artisti partecipanti pure il reggiano Maurilio Iembo, di Gualtieri, che per l’occasione presenta una triade di sculture dedicate a rendere omaggio di tributo al maestro Giuseppe Verdi, appositamente realizzate con la sua effigie ed esposte alla mostra collettiva "Viva Verdi!", alla sede dell’associazione "Ponti x l’Arte", al Borgo del Correggio. Questa triade di sculture in dedica costituisce un progetto artistico sviluppato da Maurilio Iembo e curato da Elena Gollini, che vuole amalgamare insieme tradizione e innovazione, antico e moderno, passato e presente, individuando dei richiami e degli spunti di variegata attinenza e pertinenza, bilanciati in una formula equilibrata. Le tre sculture hanno ciascuna una propria unicità distintiva.