Ecco il volume dedicato alla rocca di San Martino in Rio

Diversi gli appuntamenti in programma oggi a Correggio. Alle 17 alla sala conferenze di palazzo dei Principi è in programma la presentazione del volume "San Martino in Rio e la sua Rocca. Una Capitale Estense-Storia e Restauri" dell’architetto Mauro Severi, con intervento del presidente della Società di Studi Storici, Gabriele Fabbrici, in dialogo con l’autore. Alle 17,30 alla Casa del Popolo Spartaco, in via Budrio 24, incontro su "Questione palestinese e situazione mediorientale" con l’intervento di Giuseppe Flavio Pagano. Ingresso libero. E domani alle 15,30 alla sala conferenze di palazzo dei Principi si parla di "Maschilità e patriarcato del terzo millennio". Alle 16 al Museo Il Correggio un laboratorio per bambini dedicato ai mosaici.