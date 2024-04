Ecco la commedia musicale con i mitici Stanlio e Ollio

Lo spettacolo ’Stanlio e Ollio, una commedia musicale senza cervello’ va in scena stasera alle 21 al teatro di Boretto. Una rappresentazione teatrale con Federico Perrotta e Claudio Insegno, sul palco con Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi. Con le musiche di Claudio Junior Bielli, coreografie di Fabrizio Angelini, i costumi di Graziella Pera, la scenografia di Alessandro Chiti, per una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, Uao Spettacoli, in collaborazione con Nicola Canonico per la Good Mood. Una rappresentazione in cui le vicissitudine dei due comici più amati della storia del cinema sono arricchite da battute, citazioni e situazioni comiche tratte dai loro film. Sul palco prende quindi vita la storia di un’amicizia durata oltre trent’anni, tra mogli, amanti, fughe rocambolesche, separazioni, accuse. Uno spettacolo teatrale che unisce elementi reali a pura fantasia e che racconta la vita artistica della famosa coppia comica composta da Stan Laurel e Oliver Hardy.

Per informazioni e prevendite: tel. 0522-963758 oppure 0522- 963759. a.le.