Ecco la giornata dell’orientamento a Correggio. Incontri e attività per gli studenti delle superiori

Cosa fare dopo le scuole superiori? Per avere le idee più chiare sulla scelta da affrontare, il Comune di Correggio, insieme agli istituti scolastici superiori del territorio locale, organizza la prima edizione della ‘Giornata dell’Orientamento’, un evento dedicato agli studenti delle classi quinte, un’occasione di confronto diretto con il mondo del lavoro, delle professioni e della formazione post-diploma, per aiutare ogni studente a fare scelte consapevoli e informate sul proprio futuro. Domani mattina alla palestra Einaudi di via Campagnola, dalle 8,15 alle 14 gli studenti possono partecipare a incontri e attività mirate.

Durante la giornata i ragazzi avranno la possibilità di visitare liberamente i desk espositivi allestiti dai diversi enti presenti. Per rendere l’esperienza ancora più efficace, potranno partecipare a brevi incontri di gruppo con i referenti delle realtà lavorative e formative coinvolte. Questo permetterà di instaurare un dialogo diretto e mirato, per ricevere informazioni e consigli utili sulle opportunità di carriera e studio post-diploma. Tra le realtà aderenti anche Spal, Cna, Nexion, Silcompa, Argo Tractors, Cis Scuola, Formart, Heron, Coo L’Ovile, Sabe, Elco Elettronica, Lapam Confartigianato, Consorzio Parmigiano Reggiano, Tecno Saldature, Bett Sistemi, Isi plast e Gruppo Veronesi.