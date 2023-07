Ecco la meglio gioventù Tutti i 100 della città

Ecco i campioni delle scuole superiori di Reggio che si sono diplomati con 100 o 100 con lode. Non sono pochi, in ogni scuola si registrano studenti con una valutazione che raggiuge il massimo, in diversi casi accompagnate dalla lode. In un anno, in cui si è tornati alla formula pre- Covid, questi studenti, che hanno vissuto la pandemia, soprattutto in terza, il difficile anno di transizione dal biennio, ce l’hanno fatta ’alla grande’. Guardando i quadri, la media dei voti non è bassa, i non diplomati pochissimi.

Ecco tutti i nomi di chi ha conseguito 100.

LICEO ARIOSTO SPALLANZANI

Michele Aguzzoli, Letizia Attolini (lode), Maria Ginevra Bellei, Elisa Bertoni, Ginevra Bianchi (lode), Caterina Bielli, Matilde Casotti, Anna Cavazzoli, Matteo Chianese, Gabriele Chieli, Sara Conti, Alessandra Cristiano, Alice dall’Asta, Daniele De Pietri, Ginevra Debbi, Sara Ferretti (lode), Luca Franceschetti, Martina Gordano, Francesca Guidarini, Fabio Gulmini (lode), Irene Iaccheri (lode), Giulio Inverardi (lode), Nicole Manfredi (lode), Anna Manghi (lode), Samuele Manzo, Elia Masini Martinelli, Riccardo Massari, Maria Ester Migale, Sofia Pedon, Tommaso Pedroni (lode), Emma Pellini, Arianna Piovani, Annachiara Angela Pia Ricci, Susanna Romita, Greta Selmini, Pietro Sidoli (lode), Giulia Simonazzi, Simone Veronesi, Riccardo Vertucci.

LICEO MATILDE

DI CANOSSA

Alex Bruston Anushga, Agnese Barozzi (lode), Matilde Bassoli, Matilde Bertolani (lode), Martina Bolognini,Greta Burani (lode), Elena Camurri, Matteo Caroli (lode), Martina Caselli, Angelica Consales, Maria Elena Dalle Rive, Matteo Gallingani, Melania Giacone, Tetiana Elzbieta Hemza(lode), Elettra Ligabue, Linda Losi, Susanna Lusuardi, Maia Menozzi, Alessia Muscolino, Martino Paoletti, Giulia Pellacini, Francesca Perazzelli, Clelia Marta Perrone, Emma Pirondini, Giulia Rosselli, Elisa Salsi, Federica Sorrentino (lode), Chiara Todaro (lode), Sara Zanella.

LICEO GAETANO CHIERICI

Agnese Aldini, Alice Ferretti, Sara Frammosa, Alberto Freddi, Martina Ghidoni,Gianfilippo Luppi, Alberto Lusuardi (lode), Tommaso Manfredi, Mellone Rebecca, Noemi Montescuro, Francesca Morini (lode), Agnese Sannamea, Noemi Rosa Schettino, Beatrice Tosi.

LICEO ALDO MORO

Gaia Bonaretti (lode), Alessia Bonomi, Francesco Borsari (lode), Cecilia Boschini, Mikael Bregu, Vittoria Carri, Sofia Dallai Sofia (lode), Giulia Davoli (lode), Tommaso Foderaro, Gaia Garofalo (lode), Ilaria Soncini, Giacomo Tagliavini, Giulia Tirelli (lode), Flavio Zhang

IIS BUS PASCAL

Federica Albertini, Matteo Grassi, Riccardo Musi, Lorenzo Nasi (lode), Nina Tresca, Denise Reggiani Jacopo Verri (lode).

IIS E LICEO ANTONIO ZANELLI

Alessandro Biagio Branca (lode), Fabio Burani, Samuele Filippini (lode), Daniele Iori, Stefano Montanari, Ettore Ponticelli, Giacomo Tamagnini, Lucia Tondelli, Federico Zoppi, Zuliani Federico

IIS SCARUFFI LEVI-TRICOLORE

Federico Benevelli, Matteo Antonio Dastoli, Alice Fantini, Francesco Fiordalisi, Nicole Furlotti, Kaur Manjot, Francesco Martini, Sara Ounouna, Francesca Palladino, Joni Redo, Alessia Serra.

IIS ANGELO MOTTI

Mattia Ghidetti, Martina Luppi, Alessandro Visioli. Itg Angelo Secchi: Nicole Capperi, Alice Farri, Tommaso Nicolini (lode), Milena Rossi (lode)

IIS FILIPPO RE

Ye Weiman

IIS GALVANI IODI

Alessandro Barozzi, Alessandro Cantoni (lode), Erminio De Matteo, Chiara Garavelli, Chiara Lucia Melegari, Sindi Metaj

ITI LEOPOLDO NOBILI

Dario Bedogni (lode), Federico Capiluppi, Ion Custic, Miriam De Milito, Euenosag Bokhan, Matteo Lanzi, Emanuele Manzini, Riccardo Pedretti, Stefano Ruini, Ivan Villa, Zen Martina.

Mariagiuseppina Bo