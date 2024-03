Ecco la mostra di Daniela Monica

E’ stata inaugurata ieri la mostra "Le cose cercano il vuoto" di Daniela Monica, alla galleria SpazioArte Prospettiva 16 a Boretto. Resta visitabile fino al 20 marzo. Daniela è nata a Parma, dove ha frequentato l’Istituto d’arte, per poi diplomarsi all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha vissuto a Londra per cinque anni. Ha inoltre frequentato la casa del fotografo reggiano Luigi Ghirri. Le sue opere sono state esposte in mostre nel Reggiano e non solo. Da un soggiorno in Giappone nasce una serie di grandi pastelli - acquerelli e dipinti ad olio – esposti nel 1992 e intitolata "La Natura dell’Incanto". Insieme a Cathy Josefowitz e Grati Baroni a Parigi, inventa le serie giocose di Josephine and Daphne, Maeght-Maeght e Tate-Tate.