Ecco la mostra ’Good Vibrations!’

Una delle canzoni di maggior successo dei Beach Boys, ‘Good Vibrations! (Musica per i vostri occhi)’, ha ispirato il titolo della mostra che si inaugura oggi alle 18, allo Spazio Gerra, alla presenza di Mixo, storico dj e speaker di Radio Capital, e con performance sul posto del collettivo di artisti Mistiche Nutelle, composto da Vittorio Dario Brocadello, Oscar Baccilieri, Mauro Luccarini, Maurizio Mantovi, Adriano Tetti. Mistiche Nutelle affrontano l’universo musicale rivelandolo in tutte le sue sfaccettature, servendosi degli strumenti dell’arte: ascolteremo e ‘vedremo’ opera lirica, pop, musica leggera italiana e rock, fino alla new wave anni ’80 e al punk. La mostra, con testo di Vanni Codeluppi in catalogo, si sviluppa attraverso fotografie, dipinti, ceramiche, assemblage e performance.

Aperta venerdì, sabato e festivi, ore 10 - 13 e 15 – 19. Ingresso gratuito.

Lara Maria Ferrari