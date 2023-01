Ecco la neve: tutti pronti per sciare

La neve è arrivata sull’Appennino reggiano. Da ieri pomeriggio in montagna sta nevicando oltre i 900-1000 metri di quota mentr più a valle fino alle 20 era ancora pioggia mista a neve. Finalmente a Cerreto Laghi, dove sta nevicando dal primo pomeriggio, si registrano 1520 centimetri di neve e oggi, stando alle previsioni meteo locali, dovrebbe essere una giornata con nevicate intense anche a bassa quota. A ieri sera le strade risultavano pulite, però nella parte alta dell’Appennino già si sono messi in movimento gli spazzaneve e spargisale in quanto, essendosi abbassata anche la temperatura, gli operatori prestano molta attenzione alle gelate, particolarmente a rischio sulle strade dell’alto Appennino dove prima è caduta molta pioggia che poi si è mutata in neve proprio in conseguenza dell’abbassamento della temperatura.

Finalmente, insomma, sembra tornare in montagna, anche se in notevole ritardo, l’inverno vero con grande soddisfazione da parte di chi ama gli sport invernali e non meno da parte degli operatori delle stazioni sciistiche dell’Appennino i cui impianti, fino ad ora, sono rimasti fermi al palo. Se proseguirà la nevicata come da previsioni, le stazioni sciistiche appenniniche sono pronte al via come conferma Marco Giannarelli, direttore della stazione di Cerreto Laghi.

"Noi eravamo pronti per dare il via alla stagione anche l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata come da tradizione, peccato che non c’era neve. Adesso se continua a nevicare, partiremo subito, ci serve solo il tempo di battere le piste. Purtroppo il bello della stagione con le festività natalizie è passato, speriamo ci sia la possibilità di un recupero, anche se minimo, per noi operatori ma anche per coloro che ogni inverno vengono a sciare sulle nostre piste. Noi senza fare previsioni, per scaramanzia, ci mettiamo al lavoro". Analoga situazione a Ventasso Laghi, una stazione più modesta che si presta all’attività sciistica sia per esperti che per principianti, anche lì pronti al via considerando che si aspettava solo l’arrivo della neve e le previsioni lascianoi ben sperare.

Settimo Baisi