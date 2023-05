"Ecco la nostra Fotografia Europea In mostra le nostre buste paga da fame"

Anche le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Sindacato generale di base-Sgb partecipano ad una sorta di Fotografia Europea alternativa: sulla vetrata della sede, in via Sante Vincenzi, hanno affisso le fotografie delle loro "buste paga da fame da 4, 5, 6, 7 euro all’ora per di mettere in luce, proprio durante i giorni della Fotografia Europea, le visioni inquiete delle proprie retribuzioni orarie da fame".

Ciro Di Cristo (foto), referente per SGB Reggio Emilia, ricorda che "è bene sottolineare che, anche a Reggio, una buona parte delle retribuzioni è al limite o, addirittura, sotto la soglia di povertà. E non si sta parlando di stipendi in nero (che pure sono presenti) o accordi pirata, ma di contratti collettivi nazionali regolarmente sottoscritti dai sindacati concertativi e che riguardano soprattutto i settori delle cooperative sociali, multiservizi, logistica, ma anche appalti e subappalti di servizi pubblici".