"Ecco la nuova pista per le mountain bike"

Sabato pomeriggio, dalle 15, aprirà ufficialmente il ‘Rubiera Mtb Track’, la pista di avviamento al ciclismo pensata per la mountain bike. La pista è situata nella zona sportiva in via Moro lungo il Tresinaro a Rubiera. "Un’idea della Ciclistica 2000 Litokol che il Comune di Rubiera ha realizzato anche grazie ad alcune positive coincidenze – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. Nella concretizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica si era creata la disponibilità del terreno, analizzato e di ottima qualità, necessario a creare la struttura. Il percorso è stato costruito anche grazie alle preziose indicazioni dell’esperto Fabrizio Rivi". L’obiettivo principale è di avere un luogo a Rubiera dove insegnare ai ragazzi ad andare in mtb ed esercitarsi con tranquillità, lontano da traffico o insidie: l’area è infatti totalmente recintata. L’accesso alla pista è libero e gratuito, ma ci sono ovviamente delle regole da rispettare con attenzione, come indossare il casco obbligatorio e con i minorenni potranno entrare soltanto con accompagnatore. La struttura si può usare tutti i giorni fino al tramonto: solo in caso di attività organizzate da società sportive potranno esserci dei momenti in cui la pista è ‘riservata’. "Le strutture come questa sono poche – evidenzia il sindaco Emanuele Cavallaro – e sappiamo che c’è grandissima attesa. I ragazzi appassionati sono tanti e siamo lieti che possano passare positivamente il proprio tempo con la bici. Tra l’altro si va a rivitalizzare una zona periferica dell’area sportiva di via Aldo Moro oggi male utilizzata". L’importo complessivo dei lavori è di circa 25mila euro, legato soprattutto all’indispensabile ampia recinzione. "Ci hanno riferito – osserva il primo cittadino Cavallaro – che di solito serve il triplo della cifra per avere un impianto così. Naturalmente sappiamo che sarà necessario eseguire la manutenzione dell’impianto, rullarlo e che il meteo deve fare la sua parte. Abbiamo però anche bisogno che gli utenti ci girino un po’ per consolidare il tutto: siamo certi che non mancheranno". Il sindaco rubierese esprime inoltre gratitudine "a Fabrizio Rivi, alla Ciclistica 2000 e alla ditta esecutrice per le idee e l’impegno profusi". I lavori per la pista di avviamento al ciclismo sono iniziati lo scorso autunno e sono stati ultimati in questi giorni per consentire l’apertura nella giornata di sabato.

Matteo Barca