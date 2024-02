Ecco la nuova sala studio: "Lo spazio sarà a disposizione anche delle associazioni"

Una nuova sala studio a Casalgrande. Sarà aperta ai cittadini da lunedì 5 febbraio presso i locali di via Moro 11. Si tratta di un edificio di proprietà del Comune di Casalgrande che attualmente è anche sede delle attività del ‘Progetto giovani’ gestito dalla cooperativa sociale Base. Gli orari di apertura del nuovo servizio, molto utile e importante per la cittadinanza e in particolare per i giovani, per la sala studio sono il lunedì dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18; il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13.

Sarà uno spazio destinato agli studenti e a coloro che hanno bisogno di un luogo tranquillo per svolgere le proprie attività di ricerca e di preparazione degli esami. Il lunedì pomeriggio (ore 15-18) si potrà pure usufruire del servizio su prenotazione alla mail nest@comune.casalgrande.re.it. I fruitori, che devono essere dotati dei propri dispositivi, avranno a disposizione la connessione internet attraverso wi-fi. Il Comune di Casalgrande ha inoltre ricordato che, sempre nella stessa sede, è "a disposizione lo spazio per le associazioni, destinato ad attività sociali, didattiche, culturali, ricreative purché non aventi finalità di lucro". Lo spazio per le associazioni è utilizzabile nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 24; il giovedì dalle 14 alle 24; il sabato dalle 9 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13 e in serata dalle 20 alle 24. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica nest@comune.casalgrande.re.it oppure telefonare al numero 0522/998513.

m. b.