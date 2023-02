Ecco la storia di Quarto Camurri

Stasera alle 21 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico viene proposto "Felice la terra che non ha bisogno di eroi" di Francesca Picci, produzione di NoveTeatro, regia di Domenico Ammendola. Con Marco Santachiara, Andrea Avanzi, Sabina Borelli, Matteo Baschieri e la partecipazione degli studenti della scuola media "Buonarroti" di Fabbrico.

Quarto Camurri, protagonista della storia, nacque a Guastalla e dovette da subito impegnarsi per aiutare la famiglia come riparatore meccanico e distribuendo giornali. Venne arrestato insieme ai sette fratelli Cervi, condividendo con loro lo stesso tragico percorso. In scena pure filmati d’epoca che aiutano a contestualizzare meglio la storia di Camurri e del suo sacrificio.