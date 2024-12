Ecco l’ambulanza biancorossa: "Obiettivo raggiunto in un anno. Così restituiamo valore al territorio"

È stata inaugurata ieri mattina, in un luogo certamente evocativo come piazza Kobe e Gianna Bryant, l’Ambulanza Biancorossa, il mezzo di soccorso che la Pallacanestro Reggiana – in collaborazione con Croce Verde – ha donato alla città nell’ambito del progetto ‘We CaRE’.

"Un risultato fantastico che ci rende estremamente orgogliosi – ha commentato Veronica Bartoli, presidente di Pallacanestro Reggiana –. In un solo anno infatti siamo riusciti a raggiungere questo ambizioso obiettivo che ci eravamo dati inaugurando il progetto We CaRE. I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato attivamente: dalle donazioni spontanee dei tifosi, agli eventi come la ‘Kobe Night’, alle iniziative lodevoli come quelle del ‘Liceo Canossa’, ma soprattutto grazie all’aiuto delle aziende sponsor che hanno voluto porre il proprio logo su questa ambulanza. È per noi un bel modo per restituire valore a un territorio a cui quotidianamente attingiamo. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di una serie di progetti di questo tipo, perché abbiamo tante idee per il futuro e non vediamo l’ora di renderle realtà".

Nel corso della cerimonia hanno portato i propri ringraziamenti anche Maria Teresa Cozza, presidente della Croce Verde reggiana: "Oggi è un grande momento di condivisione per aver raggiunto un traguardo che, inaugurato a pochi giorni dal Natale, ha un sapore ancora più bello. Ora la nuova ambulanza, con l’impegno dei nostri volontari e dipendenti, è pronta a prestare soccorso quotidianamente. Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato, alle aziende sostenitrici, alla Pallacanestro Reggiana, la sua proprietà ed il suo staff".

In rappresentanza delle autorità sono intervenuti all’evento anche Stefania Bondavalli, assessore allo sport del Comune e Giammaria Manghi della Regione Emilia-Romagna, oltre a una rappresentanza del comando dei carabinieri e della questura di Reggio.

Erano presenti all’inaugurazione anche tutti i giocatori e lo staff tecnico della Unahotels assieme al socio Graziano Sassi e al gm Claudio Coldebella.

Per la realizzazione di questo bellissimo progetto, Pallacanestro Reggiana ha inoltre ringraziato direttamente le aziende che hanno contribuito: Banco Bpm, Gme Montascale, Guelfo, Reggio Revisioni, Artigrafiche Reggiane, Sabart, Coopservice, Lodi SpA, Centro Palmer, Scuola di Tifo e Lovemark.

Francesco Pioppi