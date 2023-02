Ecco le cucine del futuro Gli chef di Cirfood avranno un aiutante robot

Un robot per il lavoro pesante e un dispositivo senza fili per migliorare l’efficientamento energetico delle cucine: sono questi i due progetti premiati da Cirfood nel corso del Demoday, svoltosi martedì presso il ‘District’, il centro di ricerca dell’azienda.

Le idee delle startup Hector e Iooota hanno vinto a pari merito il concorso ‘Cirfood district loves ideas’, avviato lo scorso settembre per contribuire all’evoluzione tecnologica nel settore del food service.

Ora potranno avviare una collaborazione con il colosso reggiano della ristorazione per realizzare progettazioni implementabili nelle oltre 1700 strutture aziendali. Alla gara hanno partecipato 119 tra le più promettenti startup italiane in ambito food, sostenibilità e innovazione, valutate in base a sostenibilità, applicabilità e scalabilità della soluzione.

I dieci migliori sono stati presentati al Demoday e anche gli otto che non hanno vinto potrebbero avere occasione di collaborare con l’azienda, avendo guadagnato il suo interesse per progetti di business evolutivi.

A spuntarla tra tutti è stato Hector, che a detta del suo ideatore Riccardo Bussetto "lascerà ai lavoratori più tempo da dedicare a compiti dal maggior valore aggiunto: spesso, le persone che lavorano in cucine commerciali e nella ristorazione collettiva effettuano operazioni ripetitive e faticose. Hector è pensato per aiutarle proprio in quelle".

Insieme a lui Jarvis, creato dall’azienda bolognese Iooota. Il suo fondatore Luca Degli Esposti ha gioito così: "Il premio ci offre lo stimolo per trasferire nelle cucine e nei centri pasti tutti i benefici di una sostenibilità che perseguiamo ogni giorno con passione".

Marco Campagna, direttore innovation & strategy Cirfood, ha definito l’iniziativa un successo: "Abbiamo ricevuto un gran numero di candidature, ci siamo confrontati con i nuovi passi dell’impresa e i nuovi partner, per progettare insieme il futuro sostenibile del food service".

I partner della call erano Agrifood-tech Italia, Art-er, Confcooperative Terre d’Emilia, Fondazione Pico - Digital innovation hub di Legacoop nazionale, Food hub, Legacoop Emilia ovest, Retail hub, Startup geeks, Too good to go e l’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo.

