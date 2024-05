Ecco le due liste in corsa per il voto di Rolo

Per un errore, nell’elenco dei candidati sindaci pubblicato ieri nelle pagine delle elezioni, per Guastalla è comparso il nome di Giorgio Benaglia (ex sindaco) invece di Francesco Benaglia. Inoltre, per la lista ’Boretto nel Cuore’, nell’elenco mancava il nome del candidato consigliere Saini Priya, mentre il nome corretto del candidato consigliere Emanuela è Corbara e non Corsara, come erroneamente pubblicato a causa di un refuso. Da completare l’elenco con i candidati delle due liste di Rolo.

Centro Sinistra per Rolo di Ruggero Baraldi è formata da Agnese Calzolari, Antonio Cucchiaini, Andrea Di Feo, Rossana Ferrari, Lorenzo Fusari, Silvia Fusari, Fabio Gregori, Rossana Mantovani, Leontina Paltrinieri, Massimo Parmigiani, Costanza Ricchi, Alessandro Vezzani. Rolo Attiva di Giorgio Contini è composta da Mariagiulia Massafra, Andrea Nasi, Maria Cristina Camurri, Maria Laura Raosa, Dario Moretti, Lorenzo Fantozzi, Maria Luigia Predieri, Ettore Buonocore, Lauro Aldrovandi, Niccolò Traldi, Loredana Corradini, Nadia Calzolari.