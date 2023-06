Ecco le "Reggiane di montagna" "Promuoveremo l’Appennino"

Arrivano le "Reggiane di montagna". E, in testa, hanno obiettivi chiari: la valorizzazione del territorio appenninico dal punto di vista imprenditoriale, paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico. Il tutto grazie, anche, a un sito online e a un e-book presentato a Carpineti.

"Come nasce questa idea? Siamo quindici ‘Donne in Campo’ (nella foto) associate a Cia di Reggio – spiega la coordinatrice Sara Laberenti -. L’amore per il nostro lavoro e per la nostra terra ci accomuna. Da qui l’idea di unirci per formare un gruppo. Siamo, idealmente, le eredi di tutte quelle donne che qui, in passato, hanno vissuto duramente, combattendo per avere più diritti. Di tutte quelle donne che durante la Resistenza si sono fatte carico dei lavori nei campi e in maniera più o meno silenziosa hanno contribuito a raggiungere la libertà. Puntiamo a promuovere le nostre attività, il territorio, i prodotti tipici e le nostre eccellenze. Vogliamo far rivivere l’Appennino".

Il sito ‘reggianedimontagna.it’ – impreziosito dalle foto di James Bragazzi - vuole essere un punto di riferimento per turisti e cittadini reggiani