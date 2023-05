Ecco "l’ecoesagono" per estendere la Ztl in centro La maggioranza spinge: "Venga presto attuata" Ma il documento di Genta (Pd) non lo firmano tutti

"Ecoesagono". L’Amministrazione battezza il progetto nel nuovo Pums della realizzazione della cosiddetta ’Città30‘ che prevede l’estensione della Ztl in tutto il centro storico da qui a 15 anni. "Un anello tangenziale per portare il traffico fuori dalla città per renderla più sicura e vivibile", queste le parole nel documento che confermano le linee guida e le intenzioni delle quali si è discusso a lungo anche sul nostro giornale nel corso di questi mesi; dalla pedonalizzazione – già in parte attuata – di Corso Garibaldi e via Emilia Santo Stefano a partire dalla rotonda di ‘Mazinga’. E quella futura, dibattuta in questi giorni, in via Roma (confermando di fatto l’indirizzo già presente nel Pum precedente del 2008). Il nodo però è la partecipazione. Ma l’Amministrazione – seppur criticata da opposizioni, commercianti e residenti per la "mancata condivisione partecipativa" – tira dritto; l’intenzione dell’assessora Carlotta Bonvicini, sostenuta dal dirigente Paolo Gandolfi, è quella di attuare il piano il prima possibile per dare una vera svolta ecologica al centro storico. La stessa maggioranza appoggia l’idea, anche se rimarca – come già evidenziato in maniera critica nelle settimane scorse dal circolo Pd cittadino – a necessità di coinvolgere maggiormente residenti e commercianti. Ne è un esempio anche il documento (approvato in Consiglio) presentato dal primo firmatario Paolo Genta (Pd) che chiede "di attuare al più presto l’estensione della ztl". Con lui anche i dem Giuliano Ferrari, Davide Corradi, Gianluca Cantergiani, Fausto Castagnetti, Claudio Pedrazzoli, Lucia Piacentini, Paola Ferretti e Claudia Aguzzoli, assieme a Paolo Burani (Europa Verde) e Palmina Perri (Reggio E’). Ma non tutta la maggioranza che sul tema in realtà al suo interno è spaccato, ma evita di farsi la guerra allo scoperto. Se ne discuterà ancora...

dan. p.