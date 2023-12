Ecco l’Oasi delle Zampette. Rifugio sicuro per i mici

Inizia a prendere forma "L’oasi delle Zampette", 7.000 metri quadrati di serenità e cura per i gatti gestiti da "Zampette per strada". Un bellissimo regalo di Natale per le gattare dal Comune e dall’assessore Fabrizio Ferri che assicura: "Diventerà punto di riferimento intercomunale". L’area si trova lungo la circonvallazione; posizionati i basamenti che serviranno per sostenere le strutture polifunzionali. Non sarà un semplice ricovero per mici ma è stata pensata e progettata per tenere insieme due esigenze: seguire in maniera accurata la vita del gatto ed essere un luogo piacevole per chi vuole vivere in modo profondo il rapporto col mondo felino, entrare in contatto con l’associazione che – in modo professionale e amorevole – la gestirà per adozioni o altro. "È solo l’inizio – dice Ferri –. Per completarla sarà utile il sostegno di quei soggetti che vi vedono un luogo dove investire per il bene della comunità".