Ecco l’uragano Mannion, allerta massima. Domani la sfida contro una Varese rinata

Allerta massima, uragano Mannion in arrivo.

Domani sera la Pallacanestro Reggiana andrà a Varese, dove a partire dalle 20,30 andrà in scena l’ultima partita di questo 2023.

I biancorossi ci arrivano col vento in poppa, forti di un successo con Sassari che ha certificato la qualificazione alle ‘Final Eight’ di Coppa Italia (a Torino dal 14 al 18 febbraio) e di un girone d’andata che fin qui sta procedendo su ritmi lusinghieri (8 vittorie e 5 sconfitte).

Il morale è comprensibilmente alto, ma proprio per evitare di incappare in spiacevoli sorprese, bisognerà allacciare forte i cordoni delle scarpe ed essere pronti a dare battaglia fin dalla palla a due.

I ragazzi di Priftis infatti si troveranno di fronte una squadra che, a un passo dal baratro, ha saputo reagire e tornare alla vittoria nell’ultima giornata, superando Pesaro.

Un successo che è stato letteralmente strappato dalle mani avversarie grazie alla prestazione stellare di Nico Mannion, figlio di Pace, ex giocatore (anche) della Cfm di Dado Lombardi.

Il play-guardia della nazionale italiana era all’esordio con la maglia della Openjobmetis e non poteva sognare un inizio migliore dopo la parentesi poco fortunata con il Baskonia.

Il classe 2001 è stato eletto come miglior giocatore della tredicesima giornata della Serie A e ha segnato 26 punti (top scorer della partita) con 9/17 dal campo (4/6 da tre), subendo anche cinque falli e catturando quattro rimbalzi.

Una prestazione che, almeno per il momento, ha salvato la panchina di Tom Bialaszewski che adesso vuole rilanciarsi seguendo gli istinti della sua nuova stella.

Domani sera Mannion giocherà per la prima volta davanti al proprio pubblico, all’Ytelium Arena, e la partita è già diventata un evento, con il club che ha annunciato il tutto esaurito.

"Sui social il benvenuto è stato eccezionale, ma non solo – ha spiegato Nico - mi è bastato andare al supermercato o camminare all’aeroporto per incontrare tante gente che mi ha chiesto di fare le foto: si vede subito che Varese è una città che tiene tanto alla pallacanestro".

Mannion raggiunge due atleti che conosce bene: "Qui ritrovo due ragazzi come Woldetensae e Davide Moretti che ho avuto modo di incontrare nelle esperienze in nazionale. La trattativa è stata come un lampo, nel senso che dalla prima chiamata di Luis Scola alla mia firma sono passate 36 ore".

Lui sarà il pericolo pubblico numero uno, per dirla alla Dan Peterson, ma nel complesso Varese (settima per punti segnati con 82,8 e rimbalzi catturati con 35,5) è una squadra che fin qui ha raccolto meno del dovuto.

Le ali Sean McDermott e Gabe Brown stanno dando segnali di ripresa e l’innesto di un lungo come Skylar Spencer (pochissimo talento, ma tanta energia) può dargli equilibrio sotto i tabelloni.

Al di là di Mannion, l’allerta dovrà quindi essere massima.

O si rischieranno brutte figure che spezzerebbero il buon ritmo che sta trovando l’Unahotels.