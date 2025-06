Ecco ‘Restate’: con ‘Santa’ il tuffo tra danza, arte e architettura

Si apre la stagione di Restate. Questi gli appuntamenti in programma per oggi. Alle Reggiane (capannoni 17 e 18) va in scena ’Santa’: un’opera site-specific, con la curatela di Nicolas Ballario, dove danza, arte contemporanea e architettura si intrecciano in un percorso immersivo, coinvolgente e radicalmente sperimentale. Protagonisti i danzatori di Aterballetto, che si muovono tra le opere di Maurizio Catellan, con la coreografia di Lara Guidetti. Alle 19,30, 21 e 22:15.

Alla Sala delle Carrozze dei Chiostri di San Domenico, alle 19 prende il via la rassegna Musicae e Civitas, a cura del Conservatorio Peri-Merulo. Sono alcuni allievi dell’istituto reggiano a esibirsi con musiche di Boieldieu, Elgar e Sussmayer.

Cinema sotto le stelle all’Arena Stalloni divia Campo Samarotto, alle 21,30 con la proiezione del film francese ’L’orchestra stonata’, di Emmanuel Courcol. Ingresso a 3.50 euro per Cinema Revolution. Info: www.comune.reggioemilia.it/restate

Stella Bonfrisco