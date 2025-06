Ecco Supercultura. Festival delle mille arti tra danza e altre magie

I Chiostri di San Pietro, sabato 28 luglio, diventano il palcoscenico di ‘Supercultura – Il Festival’: l’azione artistica collettiva nata dalla collaborazione tra Comune di Reggio, Fondazione Palazzo Magnani, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e 13 associazioni culturali della città. Una lunga serata a base di teatro, musica, podcast, arte, danza e performance pensata per mettere in dialogo cultura, arti e cittadinanza. L’evento è esito del percorso di progettazione culturale con impatto sociale e civico iniziato nel 2022, che nell’ultimo anno ha visto la realizzazione di processi creativi. "La cultura è la chiave che attiva la trasformazione delle città e crea le condizioni di cambiamento – ha detto l’assessore alla Cultura, Marco Mietto - Il progetto Supercultura rappresenta un modello vogliamo continuare a percorrere. Mi fa inoltre piacere dire che ‘Natiscalzi’ sarà la quinta realtà reggiana della danza a poter accedere a finanziamenti ministeriali".

Il festival prenderà il via alle 18 con la parata Sarabanda, mentre alle 19.30 andrà in scena ‘OZ. Community Opera’, progetto firmato Cinqueminuti, Natiscalzi DT e Filarmonica Città del Tricolore. Dalle 20 prenderanno vita diverse installazioni e azioni artistiche, narrate dal Teatro dell’Orsa, fino alla performance multimediale immersiva ‘Presenze’ sulle tracce di Santa Croce a cura di Compagnia del Buco, Associazione 5T e Centro Teatrale Mamimò, che vede coinvolti gli artisti Roberto Abbiati ed Elisa Cuppini. Ci sarà poi ’Arte su Marte’, mostra frutto della collaborazione tra Arci Reggio, Arci Picnic e Teatro del Cigno. La serata si concluderà con due concerti: alle 21,30 il live di Deut, seguito alle 22,15 da Alek Hidell, entrambi in anteprima. Hanno presentato la serata, insieme all’assessore Marco Mietto, Antonietta Serri, presidente del Consorzio 45; Davide Zanichelli, direttore Fondazione Palazzo Magnani ; Nicoletta Levi, dirigente del Servizio Comunicazione, Partecipazione e Innovazione Sociale; e Valentina Ammaturo, project manager del Laboratorio Aperto Chiostri di San Pietro. L’ingresso è libero.

Stella Bonfrisco