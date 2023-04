Ecco tutti gli orari

Ancora oggi le mostre del Circuito In di Fotografia Europea sono aperte al pubblico dalle 10 alle 23, domani dalle 10 alle 20. Stamane alle 11 ai Chiostri di San Pietro è la conferenza tenuta da Paolo Rumiz sul mito dell’Europa. Introduce l’intervento di Rumiz, che prevede anche la lettura di "Canto per l’Europa", Loredana Lipperini. A mezzogiorno, ai Chiostri di San Domenico, premiazione di Giovane Fotografia Italiana #10.

Nell’occasione la giuria composta da Lorenza Bravetta, Paola Di Bello, Francesca Lazzarini, Adele Ghirri e Walter Guadagnini consegna il Premio Ghirri.

Ancora ai Chiostri di San Pietro, alle 15, la fotografa Myriam Meloni -a cui è stata assegnata quest’anno la committenza per realizzare un progetto originale per Fotografia Europea- incontra il pubblico. A moderare è Walter Guadagnini, tra i direttori artistici del festival. L’esposizione di Myriam Meloni è ai Chiostri di San Domenico. Alle 18,30 alla chiesa di San Francesco va in scena Fotofonia, la sezione musicale di Fotografia Europea a cura di Max Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica. Lui e Stefano Mancuso oggi in ’EarthPhonia Planet’. L’ingresso è libero. In caso di maltempo tutti gli eventi si trasferiscono al Teatro Cavallerizza.

s.bon.