Ecco tutti i numeri vincenti

Il maltempo ha in qualche modo limitato, ma non ha fermato la fiera Idea Verde che si è svolta a Fabbrico, con numerosi eventi ed animazioni. Sono stati estratti pure i numeri vincenti della "Lotteria" di Idea Verde, con i premi che vanno ritirati entro 60 giorni (tel. 335-8098666). I numeri estratti sono: 1224 (rasaerba elettrico), 2349, 1441, 3673, 1334, 1007, 1771, 2262, 3733, 5072, 3506, 3658, 3377, 2086, 2928, 3069, 1546, 1230, 2735, 2002, 3896, 3223, 2901, 2641, 3549, 3341, 1758, 3783, 3522, 1113, 2814, 1905.

Tra i premi figurano anche quadri artistici, biglietti per il teatro locale, buoni acquisto, una stampante a getto d’inchiostro, prodotti per acconciatura, generi alimentari, fino a un mese di abbonamento per palestra, un barbecue, un beauty case, un check completo con equilibratura gomme e convergenza per auto, un buono per un’ora di padel e altro ancora.