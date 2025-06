"Eccoci da Palermo. Che viaggio!"

"Arrivo da Palermo", dice e Marta Pepe che è arrivata a Reggio venerdì sera, dopo una serie di ritardi tra aereo, treno e pullman: "Ma va bene lo stesso", sorride. Oggi ha raggiunto l’Arena verso mezzogiorno. È il suo terzo concerto dei ’Pinguini’, ma la prima volta alla RCF Arena. "Non è la prima volta che faccio viaggi della speranza per i concerti: ho fatto anche San Siro con mia mamma". Stavolta è accompagnata anche dalla zia. Spera in una sorpresa: "Incrociamo le dita per Max Pezzali!". Tra i ricordi più folli, uno resta indelebile: "Una volta ho chiesto alla security di consegnare un biglietto ai Pinguini… il giorno dopo mi hanno scritto su Instagram!"