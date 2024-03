Ecografo all’associazione Lodini. Il prezioso dono di Gino Ferrari

Un’importante donazione è avvenuta a favore dell’ospedale di Guastalla. Ieri mattina è avvenuta la consegna di un moderno ecografo, oltre che di una ottica laparoscopica per tecnologia Icg, del valore complessivo di quasi 39 mila euro. Un generoso dono che è stato effettuato da Gino Ferrari, della ditta Femas di Correggio, in memoria di familiari defunti: ha consegnato le attrezzature attraverso l’associazione Vittorio Lodini. L’azienda diretta da Ferrari è specializzata in attrezzature per gommisti, fondata nel 1977. Presenti il primario del reparto di chirurgia dell’ospedale, Lorenzo Mariani, con i collaboratori Alessandro Giunta, Marco Giacometti, i medici Lara Ugoletti, Carolina Castro Ruiz, Rosa Vernaglia, il dirigente ospedaliero Luigi Rizzo. Al momento della donazione era presente pure Saverio Ricciardi, presidente dell’associazione Lodini.